Als „KPÖ und unabhängige Linke“ in den Landtag

Unter der Bezeichnung „KPÖ und unabhängige Linke“ wollen die Kommunisten 2027 den Einzug in den oberösterreichischen Landtag schaffen. Als Spitzenkandidatin auserkoren wurde Gerlinde Grünn. Die 58-Jährige ist Linzer Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende der Partei. Grünn wird auf Platz eins der Landesliste aufscheinen, auf Rang zwei folgt ihr der Gewerkschafter Daniel Steiner.

Der Einzug in den Landtag bleibt jedoch eine Herausforderung, kam die KPÖ 2021 in Oberösterreich lediglich auf 0,8 Prozent der Stimmen und verfehlte die Vier-Prozent-Hürde somit deutlich.