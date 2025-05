9000 Euro Sozialhilfe – und viele Vergünstigungen

Denn ein Vergleich der Sozialleistungen, die eine Familie in Wien im Gegensatz zu anderen Bundesländern erhält, weist auf eine deutliche Kluft hin. Während Vorarlberg etwa höhere Kinderzuschläge gewährt, sind es in Wien vor allem die Zusatzleistungen, die ins Gewicht fallen: Gratis-Nachhilfe, Öffi-Tickets, Energiebonus, Kulturpass-Förderungen sowie die Befreiung von der ORF-Abgabe oder der Rezeptgebühr (beides aber in allen Bundesländern). Unterstützung, von der man als Angestellter nur träumen kann.