Knesset Election
Israel Chooses Between Tradition and Fear
Von Prof. Paul Vécsei
With the election of the 26th Knesset on Tuesday, the political future of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is at stake above all else. The resolution of the conflict with the Palestinians looms large over all campaign issues. A report.
For visitors to the Holy Land, there was little sign of the “fateful election” in public spaces beforehand. While Austria is plastered with triangular campaign stands during election season, there are hardly any political posters to be seen on the way from the airport to downtown Tel Aviv. The most noticeable activity is the “horn concerts,” when political parties use cell phones to urge drivers to honk their horns simultaneously.
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