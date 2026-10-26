The Big Interview
And now, no more war, Mr. Wehrschütz?
For 27 years, he served as an ORF correspondent in the Balkans and Ukraine; his tenure ends in late October. Lieutenant Colonel Christian Wehrschütz (65) speaks with Conny Bischofberger about war and peace, farewells and homecomings, and his plans for life after retirement.
Vienna’s Heldenplatz on Friday afternoon, just before the national holiday. Lieutenant Colonel Christian Wehrschütz climbs into tanks, boards assault boats, and poses in front of the “Lion” helicopter. Wherever he appears, crowds gather; on Thursday, 8,000 schoolchildren were there as well. “He’s our best spokesperson,” gushes Major Reismann, ordering another YouTube video to be filmed. On the national holiday, you’ll find the ORF correspondent and reserve officer at the Austrian Armed Forces’ exhibition. On Tuesday, he’ll head to Ukraine one last time for five days. His wife Sissy, who traveled from Salzburg for the “Krone” interview, doubts that this will be the last time.
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