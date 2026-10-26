And now, no more war, Mr. Wehrschütz?

Vienna’s Heldenplatz on Friday afternoon, just before the national holiday. Lieutenant Colonel Christian Wehrschütz climbs into tanks, boards assault boats, and poses in front of the “Lion” helicopter. Wherever he appears, crowds gather; on Thursday, 8,000 schoolchildren were there as well. “He’s our best spokesperson,” gushes Major Reismann, ordering another YouTube video to be filmed. On the national holiday, you’ll find the ORF correspondent and reserve officer at the Austrian Armed Forces’ exhibition. On Tuesday, he’ll head to Ukraine one last time for five days. His wife Sissy, who traveled from Salzburg for the “Krone” interview, doubts that this will be the last time.