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Pavlovic über Akrap:

„War klar, dass sie eine gute Rolle spielen kann“

Red Bull Salzburg
30.10.2026 19:00
Valentina Akrap gehört mit drei Treffern zu den torgefährlichsten Spielerinnen bei Salzburg.
Valentina Akrap gehört mit drei Treffern zu den torgefährlichsten Spielerinnen bei Salzburg.(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg-Spielerin Valentina Akrap wurde von der Verteidigung aufs Mittelfeld umgeschult. Die 17-Jährige zeigte in dieser Saison einige gute Leistungen und ist aktuell auch beste Bundesliga-Torschützin des Teams. Dieses hat zum Abschluss des Jahres 2026 drei schwierige Aufgaben vor der Brust.

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Die abschließenden drei Bundesliga-Spiele in diesem Kalenderjahr werden für die Frauen von Red Bull Salzburg eine echte Herausforderung. Mit Sturm (Akademie Liefering, 14) wartet heute der Tabellenführer, gefolgt vom amtierenden Meister Austria und St. Pölten. „Es wird sicherlich schwierig. Aber cool, dass wir sehen, wo wir jetzt stehen“, meinte Trainer Dusan Pavlovic. In den Hinrundenduellen mit den drei Teams sahen die Bullen nicht so gut aus, verloren sie alle drei Partien mit einem Gesamttorverhältnis von 0:11. In der Rückrunde soll es mit dem Heimvorteil jedoch um einiges besser laufen.

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Wer dabei helfen kann, ist Valentina Akrap. Die erst 17-Jährige ist mit drei Saisontreffern – ex aequo mit Maria Plattner – Salzburgs beste Liga-Torschützin. Und das, obwohl sie in der Defensive zuhause ist. „Sie hat einen Riecher, ist bei Standards richtig gut“, gab es Lob von ihrem Coach, der sie aus der Not heraus von der Innenverteidigerin zur defensiven Mittelfeldspielerin machte. Weil es personell eng war, musste Akrap eine Linie nach vorne rücken. Pavlovic war überzeugt: „Sie hat ihre Qualitäten mit dem Ball am Fuß und in der Luft. Es war klar, dass sie als Sechser eine gute Rolle spielen kann.“

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