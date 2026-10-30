„War klar, dass sie eine gute Rolle spielen kann“

Wer dabei helfen kann, ist Valentina Akrap. Die erst 17-Jährige ist mit drei Saisontreffern – ex aequo mit Maria Plattner – Salzburgs beste Liga-Torschützin. Und das, obwohl sie in der Defensive zuhause ist. „Sie hat einen Riecher, ist bei Standards richtig gut“, gab es Lob von ihrem Coach, der sie aus der Not heraus von der Innenverteidigerin zur defensiven Mittelfeldspielerin machte. Weil es personell eng war, musste Akrap eine Linie nach vorne rücken. Pavlovic war überzeugt: „Sie hat ihre Qualitäten mit dem Ball am Fuß und in der Luft. Es war klar, dass sie als Sechser eine gute Rolle spielen kann.“