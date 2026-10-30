Lustenau schockt Sturm ++ Gall bei Velo d‘Or-Wahl

Lustenau kickt Sturm Graz aus dem ÖFB-Cup, Alexander Zverev ist ab Montag die Nummer eins im Tennis-Zirkus und Felix Gall ist erstmals in der engeren Auswahl bei der Velo d’Or-Wahl – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 30. Oktober.