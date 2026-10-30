Ab 18:55 Uhr: Hartberg Amateure gegen Kalsdorf

Am 13. Spieltag der Regionalliga Süd Steiermark empfangen die Hartberg Amateure im eigenen Stadion den Zweitplatzierten aus Kalsdorf. Im Hinspiel haben die Kalsdorfer beim 3:0 nichts anbrennen lassen, die Hartberger benötigen aber die Punkte, um sich in der Tabelle nach oben zu kämpfen. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.