Räuber nahm betagte Frau (87) in den Würgegriff!

Skrupellos: Ein bis dato Unbekannter hat am Freitagabend in Wien eine 87-jährige Frau ins Visier genommen und brutal überfallen. Die Frau hatte zuvor bei einer Bank Geld abgehoben, fuhr danach mit den Öffis nach Hause. Der Täter blieb ihr den ganzen Heimweg über auf den Fersen – als sie die Haustür aufsperrte, kam es zur Attacke.