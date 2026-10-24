Räuber nahm betagte Frau (87) in den Würgegriff!

Skrupellos: Ein bis dato Unbekannter hat am Freitagabend in Wien eine 87-jährige Frau ins Visier genommen und brutal überfallen. Die Frau hatte zuvor bei einer Bank Geld abgehoben, fuhr danach mit den Öffis nach Hause. Der Täter blieb ihr den ganzen Heimweg über auf den Fersen – als sie die Haustür aufsperrte, kam es zur Attacke.
„Das Opfer hatte zuvor in einer Bankfiliale einen höheren Bargeldbetrag behoben und war anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Beim Aufsperren der Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in Ottakring wurde die Seniorin von hinten angegriffen.
Der Unbekannte packte die 87-Jährige und nahm sie in den Würgegriff. „Der Täter versuchte, ihr die Umhängetasche zu entreißen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem das Opfer zu Sturz kam und sich verletzte“, so die Sprecherin.
Der Unbekannte flüchtete danach mit der geraubten Tasche. „Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange“, so die Sprecherin.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.