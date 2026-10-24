Kinder sammeln Geld für schwer kranke Leonie

Leonie ist 4 Jahre alt und hat einen aggressiven Gehirntumor. Seit ihrer Geburt ist das Wiener AKH teilweise ihr Zuhause. Eine spezielle Therapie, die es nur in Essen (Deutschland) gibt, könnte ihr Leben wesentlich verbessern. Kindern sammeln nun Spenden für das Mädchen.
Einmal den Wiener Prater sehen oder im Kindergarten mit anderen spielen: Leonies Wünsche sind für andere Kinder ihres Alters völlig normal. Für sie ist es noch ein unerfüllbarer Traum. Das Leben der jungen Wienerin spielt sich beinahe nur innerhalb ihres Zimmers im AKH ab. Die Vierjährige wurde bereits mehrfach operiert – am Bauch, Darm, im Herzbereich sowie am Kopf.
Doch ihr aggressiver Hirntumor ist nicht besiegt. Am Universitätsklinikum Essen (Deutschland) gibt es eine europaweit einzigartige Chemotherapie, die sich Leonie unterziehen wird. Dauer: Sechs bis acht Wochen.
Die Behandlungskosten trägt zwar die Gesundheitskasse. Es bleiben aber finanzielle Belastungen für ihre alleinerziehende Mutter und ihre Oma, die die Vierjährige rund um die Uhr betreuen. Dazu zählt die Unterkunft im Ronald McDonald Haus (45 Euro pro Tag) in Essen, sowie der Transport nach Deutschland. In Summe: Mehrere tausend Euro.
Am 21. November, 11 bis 16 Uhr, findet in der Heinrich-Collin-Straße 8 bis 14 in Penzing ein Benefizflohmarkt statt.
Kinder verkaufen nicht mehr benötigte Spielsachen. Spende pro Standplatz: Neun Euro. Zudem werden noch Tombolapreise gesucht. Infos bzw. Standplatzanmeldung bei Thomas Hetlinger 0699/11902405 bzw. office@ahornevents.at. Spendenboxen vor Ort sind aufgestellt.
Beim Flohmarkt werden auch einige Promis zugegen sein: „Krone“-Vorturner Philipp Jelinek, die ehemaligen Rapid-Spieler Stephan Marasek und Zoran Barišić oder Thaiboxer Fadi Merza haben sofort zugesagt. Weitere werden vermutlich folgen.
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