Kinder sammeln Geld für schwer kranke Leonie

Kinder verkaufen nicht mehr benötigte Spielsachen. Spende pro Standplatz: Neun Euro. Zudem werden noch Tombolapreise gesucht. Infos bzw. Standplatzanmeldung bei Thomas Hetlinger 0699/11902405 bzw. office@ahornevents.at. Spendenboxen vor Ort sind aufgestellt.

Beim Flohmarkt werden auch einige Promis zugegen sein: „Krone“-Vorturner Philipp Jelinek, die ehemaligen Rapid-Spieler Stephan Marasek und Zoran Barišić oder Thaiboxer Fadi Merza haben sofort zugesagt. Weitere werden vermutlich folgen.