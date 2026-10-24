Gritsch zeigt auf: Zwischen Privatteam und ÖSV

So gut klassiert war Gritsch zuletzt als Neunte am 8. März 2024 in Aare. „Das ist schon sehr cool. Mich freut es sehr, dass ich das daheim erleben und vor meiner Familie und meinen Freunden zeigen kann. Sie sind auch in den letzten zwei Jahren zu mir gestanden, als es echt hart war. Das bedeutet mir sehr viel“, sagte die Ötztalerin. Sie habe nicht nur Material gewechselt, sondern sich auch selbst hinterfragt und Schlüsse daraus gezogen, wo sie sich verbessern und was sie ändern müsse. „Ich fühle mich wieder freier beim Skifahren und habe wieder Spaß.“