Lukas Neumayer in Wien für Hauptfeld qualifiziert!

Lukas Neumayer hat am Sonntag auch die zweite Qualifikationshürde beim Wiener Stadthallen-Tennisturnier genommen und steht im Hauptbewerb.
Der 24-jährige Salzburger besiegte den als Nummer fünf gesetzten Franzosen Titouan Droguet, der am Vortag Joel Schwärzler ausgeschaltet hatte, nach 101 Minuten 7:6(3),6:3.
Damit ist neben dem mit einer Wildcard versehenen Jurij Rodionov ein zweiter ÖTV-Mann im Hauptbewerb der Erste Bank Open dabei. Neumayers Gegner wird später zugelost.
Für Neumayer ist es die erste Teilnahme im Hauptfeld des ATP-500-Turniers. 2022 und 2025 war er jeweils in der ersten Quali-Runde gescheitert.
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