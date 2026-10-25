„Scooter“-Fluch: Bei ihm fallen unsere Stars aus!

Freche Linie

„Es ware ein relativ gerade Kurssetzung und ich wollte die freche Linie probieren“, sagte Schwarz: „Ich glaube, dass es zu frech war. Ich bin dann über den Schuh weggerutscht.“ Der Kärntner, der vergangene Saison zwei Weltcuprennen gewann, lässt sich davon aber nicht verunsichern. Er hat schon vor dem Auftakt in Sölden betont, dass er das Rennen nicht überbewerten werde. „Es ist in die Hosn gegangen. Jetzt habe ich über einen Monat Zeit, dass ich weiter arbeiten kann. Die ganze Saison steht noch vor mir“, erklärte der 31-Jährige.