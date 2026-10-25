Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Echte Gefahr“

Netanyahu macht Wahlkampf mit Atompilz über Israel

Außenpolitik
25.10.2026 15:02
(Bild: Krone-Collage/APA/UPI, x.com/netanyahu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Wahlkampf setzt Premier Benjamin Netanyahu auf dramatische Bilder: So veröffentlichte er auf der Plattform X einer Illustration eines Atompilzes über der israelischen Stadt Tel Aviv. Damit möchte er vor einer „echten und greifbaren existenziellen Gefahr“ durch den Iran warnen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwei Tage vor der Parlamentswahl schockiert Netanyahu mit einer verstörenden Darstellung: Darauf ist eine – vermutlich KI-generierte - nukleare Explosion über der Küstenmetropole Tel Aviv zu sehen. 

„Wenn die Iraner die Atombombe erlangen, wird nichts mehr dasselbe sein“, erklärt der Politiker. Alles sei trivial angeichts dieser „existenziellen Gefahr“. „Die inszenierten und erfundenen Stürme, die ständig auftauchen, dienen dazu, die Aufmerksamkeit von der einen Sache abzulenken, die am wichtigsten ist: dem Abschluss der Arbeit im Iran“, so Netanyahu. Als Themen, die davon ablenken sollen, nannte er Debatten über Katar, die ultraorthodoxe Bevölkerung und die Wehrpflicht.

Netanyahu warnt: Nur zwei Jahre mit Unterstützung Trumps
Weiters betont er, dass US-Präsident nur noch zwei Jahre im Amt sei, um diese „Arbeit“ zu beenden. „Niemand weiß, was danach kommt, sei es Kamala Harris oder irgendein anderer unbedeutender Kandidat“, so Netanyahu. Der Hass gegen ihn würde dem Land nicht gegen die iranische Atombombe helfen. Der Iran hat dagegen Pläne zur nuklearen Aufrüstung stets bestritten.

Netanyahus wichtiger Herausforderer bezeichnete ihn auf X als „hysterisch“:

Gegner wirft Netanyahu „Lügen und Angstmache“ vor
Netanyahus größter Konkurrent im Wahlkampf, der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot von der Mitte-Partei Jaschar reagierte auf diese Darstellung kritisch. Der Regierungschef sei „hysterich“. Er antwortet ebenfalls auf der Plattform X: „Wie in jedem Wahlkampf greifst du wieder zu den altbekannten Methoden: Lügen und Angstmache. Diesmal schüchterst du die israelische Bevölkerung mit der Drohung massiver Zerstörung ein. Und das, nachdem du die Kriegsziele gegenüber dem Iran nicht erreicht hast.“

Ein Wahlkampfplakat von Gadi Eisenkot
Ein Wahlkampfplakat von Gadi Eisenkot(Bild: AP/Ohad Zwigenberg)

Vor der Parlamentswahl am Dienstag steht der amtierende Premier unter Druck: Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die in der politischen Mitte angesiedelte Partei Jashar könnte laut Umfragen Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei als stärkste Kraft im Parlament ablösen. Doch selbst ein solcher Wahlerfolg würde Eisenkot nicht automatisch ins Amt des Ministerpräsidenten bringen: Keines der beiden politischen Lager kann derzeit mit einer eigenen Mehrheit rechnen.

Lesen Sie auch:
Dieser israelische Araber könnte das Zünglein an der Waage sein: Mansour Abbas 
Krone Plus Logo
Wahlen am Dienstag
Wer Israel regiert, könnten die Araber entscheiden
24.10.2026
Zwei Soldaten getötet
Israel will Westjordanland „vollständig abriegeln“
23.10.2026
„Krone“-Kommentar
Wahlkampfbombe heizt Israel auf
21.10.2026

Netanyahu wegen Patt-Situation „besorgt“ 
„Die Umfragen zeigen ein Patt – ich bin besorgt“, erklärte Netanyahu kurz vor der Wahl. International steht Netanyahu wegen der Kriegsführung im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten jedoch massiv in der Kritik. Rückendeckung erhält Netanyahu von Trump, der sich ausdrücklich für eine erneute Amtszeit des Likud-Chefs aussprach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
25.10.2026 15:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
206.941 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
111.544 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.999 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1065 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Außenpolitik
„Echte Gefahr“
Netanyahu macht Wahlkampf mit Atompilz über Israel
Die Stimme Österreichs
Ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß?
IHS-Chef Holger Bonin
„Wer im Handel arbeitet, muss sich umorientieren“
Setzt auf Premium-SUVs
Audi will erste Autofabrik in den USA bauen
Winzer fordern Gesetz
„Spritzer“ soll nur noch mit heimischem Wein sein
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf