Netanyahu macht Wahlkampf mit Atompilz über Israel

Gegner wirft Netanyahu „Lügen und Angstmache“ vor

Netanyahus größter Konkurrent im Wahlkampf, der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot von der Mitte-Partei Jaschar reagierte auf diese Darstellung kritisch. Der Regierungschef sei „hysterich“. Er antwortet ebenfalls auf der Plattform X: „Wie in jedem Wahlkampf greifst du wieder zu den altbekannten Methoden: Lügen und Angstmache. Diesmal schüchterst du die israelische Bevölkerung mit der Drohung massiver Zerstörung ein. Und das, nachdem du die Kriegsziele gegenüber dem Iran nicht erreicht hast.“