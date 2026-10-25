Wegen Szene mit Freundin: Braathen muss schmunzeln

Da schüttelte Sölden-Triumphator Lucas Pinheiro Braathen dann doch mit einem Schmunzeln den Kopf. Denn nach dem Rennen wurde er im ORF-Interview auf seine Herz-Dame angesprochen – inklusive einer speziellen Aufnahme.
Kult-Moderator Rainer Pariasek empfing Braathen, der wenige Minuten zuvor den Riesentorlauf in Sölden überlegen gewonnen hatte, zum Interview im Zielbereich. Zunächst stand dabei der sportliche Erfolg des Ski-Brasilianers im Vordergrund.
„Es ist gerade alles etwas viel“, zeigte sich der 26-Jährige zunächst etwas überwältigt. Doch dann brach die Freude über den Sieg heraus: „Ich bin stolz auf den heutigen Sieg. Ich möchte mich bei meinem Team, meiner Familie, Freunden und allen bedanken, die mir auf diesem Weg zur Seite stehen“.
Aufnahme überrascht Braathen
Dann allerdings kam Pariasek auf Isadora Cruz, die Herz-Dame des Ski-Asses, zu sprechen. Dabei wurde schließlich eine Aufnahme gezeigt, wo Braathen nach seinem Sieg zusammen mit der Schauspielerin im Ziel zu sehen ist – das Paar küsst sich dabei.
„Nein, nicht das – das muss man sich nicht anschauen“, reagierte Braathen mit einem Schmunzeln und Kopfschütteln, ehe er noch peinlich berührt ergänzte: „Aiaiaiai – aber so ist das“. Anschließend bedankte sich das Ski-Ass und machte sich auf in Richtung Siegerehrung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.