Wegen Szene mit Freundin: Braathen muss schmunzeln

„Es ist gerade alles etwas viel“, zeigte sich der 26-Jährige zunächst etwas überwältigt. Doch dann brach die Freude über den Sieg heraus: „Ich bin stolz auf den heutigen Sieg. Ich möchte mich bei meinem Team, meiner Familie, Freunden und allen bedanken, die mir auf diesem Weg zur Seite stehen“.