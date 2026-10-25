Polizei durchsucht jetzt Laptop von Meghans Vater

Ein schockierender Fund auf einem alten Mobiltelefon und vier Kartons voll mit Bildern, Videos, Festplatten und Negativen, die angeblichen Kindesmissbrauch zeigen sollen: Die Vorwürfe gegen Thomas Markle Sr., den Vater von Herzogin Meghan, wiegen schwer. Wie es in dem Fall nun weitergeht und was dem 82-Jährigen drohen könnte.
Es geht um vier prall gefüllte Kartons, die Grausames enthalten sollen: Am Freitag wurde bekannt, dass Thomas Markle Jr., Halbbruder von Herzogin Meghan, seinen Vater Thomas Markle Sr. wegen mutmaßlichen Besitzes von Materials von Kindesmissbrauch anzeigte.
Ermittlungen in vollem Gange
„Hunderte, wenn nicht Tausende“ Bilder und mehr will der 61-Jährige im früheren Wohnsitz des Ex-Lichttechnikers auf den Philippinen gefunden haben. Gleich drei Beamte seien nötig gewesen, um nur eine der vier Kisten, die Markle Jr. zusammengepackt hatte, aufzuheben. Die Beweisstücke wurden laut „Sun“ Ende der Woche unter rechtlicher Aufsicht sichergestellt, Thomas Markle Jr. gab am Donnerstag zudem eine eidesstattliche Erklärung bei der Kinderschutzpolizei auf den Philippinen ab.
Mittlerweile bestätigte der philippinische Innenminister Jonvic Remulla der AFP die Durchsuchungen und die Ermittlungen gegen Thomas Markle Sr. Neben der Sichtung der zahlreichen Dateien wird auch der Laptop des 82-Jährigen aktuell forensisch untersucht. In rund einer Woche sollen die vollständigen Ergebnisse vorliegen.
Thomas Markle Sr. droht Anklage
Die philippinische Polizei werde sich mit den zuständigen Behörden abstimmen, um Thomas Markle „ausfindig zu machen und entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten, falls sich genügend Beweise für eine Anklage ergeben“, teilte Remulla zudem mit.
Auch die US-Bundespolizei FBI teilte mit, man habe Kenntnis von den Vorwürfen und werde die philippinischen Behörden gegebenenfalls unterstützen. Untersucht würden zudem alle damit zusammenhängenden Vorwürfe, die Verstöße gegen US-Bundesgesetze beträfen.
Meghans Vater bestreitet Vorwürfe
Thomas Markle Sr., der mittlerweile wieder in den USA lebt, bestreitet unterdessen alle Vorwürfe gegen ihn. Er gab laut der Nachrichtenagentur PA zu, auf den Philippinen Sex mit Prostituierten gehabt zu haben. Gleichzeitig sagte er der Boulevardzeitung „Mail on Sunday“, er habe „noch nie Sex mit jemandem unter 18 gehabt“.
Unterdessen wurde zudem bekannt, dass Meghan ihren Vater im letzten Jahr mit den Vorwürfen konfrontiert und den Kontakt zu ihm vollständig abgebrochen hatte. Damals erholte sich Markle Sr. gerade in einem Spital auf den Philippinen von einer Beinamputation.
Ex-Frau von Markle die Verfasserin?
Die Herzogin von Sussex, die sich in einem Statement am Freitag „zutiefst bestürzt“ von den Berichten gezeigt hatte, wurde laut eigenen Angaben bereits kurz nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater unterrichtet.
Die „Page Six“ will unterdessen herausgefunden haben, wer hinter dem Schreiben, das Meghan zugespielt worden war, steckte: niemand Geringeres als Roslyn Loveless, die Ex-Ehefrau von Thomas Markle Sr. Mit ihr war der ehemalige Hollywood-Beleuchter von 1964 bis 1975 verheiratet. Loveless starb 2024.
„Echtes Gefühl der Erleichterung“
Eine Freundin der Herzogin von Sussex verriet der „Sun“ unterdessen, dass Meghan nach vielen Jahren mit „zutiefst beunruhigenden Sorgen“ nun ein „echtes Gefühl der Erleichterung“ verspüre, dass die Vorwürfe gegen ihren Vater endlich untersucht werden. Wie die 45-jährige Ex-„Suits“-Darstellerin in ihrem Statement mitgeteilt hatte, sei ihr damals versichert worden, dass die in dem Brief enthaltenen Vorwürfe untersucht würden.
Acht Jahre lang sei Meghan zutiefst frustriert gewesen, weil sie „nicht offen sprechen konnte“. „Als Mutter kleiner Kinder ist sie von alldem zutiefst erschüttert“, so die Freundin.
Polizei leitete Informationen nicht weiter
Die Metropolitan Police bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA am Samstag, ein Schreiben mit „Vorwürfen wegen mutmaßlicher Straftaten außerhalb Großbritanniens“ gegen Thomas Markle Sr. an Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry weitergeleitet zu haben.
Die Polizei habe das Schreiben 2019 erhalten, jedoch keine Details mit anderen Strafverfolgungsbehörden geteilt. Nun werde geprüft, ob die Angelegenheit der unabhängigen Polizeiaufsichtsbehörde gemeldet werden müsse.
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