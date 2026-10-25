Polizei durchsucht jetzt Laptop von Meghans Vater

Ermittlungen in vollem Gange

„Hunderte, wenn nicht Tausende“ Bilder und mehr will der 61-Jährige im früheren Wohnsitz des Ex-Lichttechnikers auf den Philippinen gefunden haben. Gleich drei Beamte seien nötig gewesen, um nur eine der vier Kisten, die Markle Jr. zusammengepackt hatte, aufzuheben. Die Beweisstücke wurden laut „Sun“ Ende der Woche unter rechtlicher Aufsicht sichergestellt, Thomas Markle Jr. gab am Donnerstag zudem eine eidesstattliche Erklärung bei der Kinderschutzpolizei auf den Philippinen ab.