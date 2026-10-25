62-Jähriger von Auto mitgeschliffen und geklemmt

Der 62-Jährige war Sonntagvormittag mit seinem Pkw in Richtung Jaukenalm unterwegs. Als er eine Schranke öffnen wollte, rollte sein Auto plötzlich weg. Er versuchte es noch mit eigener Kraft aufzuhalten, schaffte es nicht und wurde mitgeschliffen. Dann rutschte das Auto rückwärts über eine Böschung und prallte gegen einen Baum. Dadurch wurde der Mann bei seinem Knöchel unter dem Fahrzeug eingeklemmt.