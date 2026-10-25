62-Jähriger von Auto mitgeschliffen und geklemmt

Zu einem tragischen Unglück ist es am Sonntagvormittag in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) gekommen. Ein 62-Jähriger wollte eine Schrankenanlage öffnen, als sein Auto plötzlich nach hinten rollte.
Der 62-Jährige war Sonntagvormittag mit seinem Pkw in Richtung Jaukenalm unterwegs. Als er eine Schranke öffnen wollte, rollte sein Auto plötzlich weg. Er versuchte es noch mit eigener Kraft aufzuhalten, schaffte es nicht und wurde mitgeschliffen. Dann rutschte das Auto rückwärts über eine Böschung und prallte gegen einen Baum. Dadurch wurde der Mann bei seinem Knöchel unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
Angrenzende Nachbarn konnten den Mann finden und sicherten das Auto mit Traktoren. Im Anschluss konnten die Feuerwehren den Verletzten bergen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz eingeliefert. Die Feuerwehren St. Daniel, Dellach, Grafendorf-Gundersheim und Kötschach bargen das Auto. Dort entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
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