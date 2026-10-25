Dompfarrer Toni Faber verspürt keinerlei Wehmut

Nach Abschiedsstimmung klingt das also keineswegs. Vielmehr hält es Faber offenbar lieber mit der Vorfreude auf das, was noch kommt. Immerhin bleibt er der Kirche als Priester und Seelsorger erhalten. Und auch die Society muss sich offenbar keine Sorgen machen, künftig auf seinen geistlichen Beistand beim Feiern verzichten zu müssen. Ob er Veranstaltungen wie dieser erhalten bleiben werde? „Wenn ich eingeladen bin, ganz sicher. Das ist die Würze des Alltags“, sagt er mit einem Lächeln.