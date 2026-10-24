Tottenhams historischer Sieg, Affengruber jubelt

Tottenham hat am Samstag in der Premier League ein rares Erlebnis gefeiert, während sich David Affengruber Fulham aus dem Tabellenkeller befreit hat.
Das Team des ÖFB-Teamverteidigers schlug in der 8. Runde mit Coventry City einen direkten Konkurrenten auswärts 1:0 und hält nach dem zweiten Saisonsieg bei acht Punkten.
Tottenham siegte am Samstag 2:0 bei Chelsea. An der Londoner Stamford Bridge hatten die Spurs den Lokalrivalen zuletzt besiegt, als Margaret Thatcher Premierministerin war. Gary Lineker erzielte damals im Februar 1990 das Goldtor. 36 Jahre später trafen Mike Penders per Eigentor (77.) und Mathys Tel (87.).
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