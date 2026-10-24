Tottenhams historischer Sieg, Affengruber jubelt

Tottenham siegte am Samstag 2:0 bei Chelsea. An der Londoner Stamford Bridge hatten die Spurs den Lokalrivalen zuletzt besiegt, als Margaret Thatcher Premierministerin war. Gary Lineker erzielte damals im Februar 1990 das Goldtor. 36 Jahre später trafen Mike Penders per Eigentor (77.) und Mathys Tel (87.).