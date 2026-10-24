Eisbären mit zehntem Streich nun Solo-Spitze

„Wollen Serie aufrecht erhalten“

Zell spielte den Sieg aber diszipliniert heim und hält mit zehn Sieg nun bei einem neuen Vereinsrekord in der AHL. Kapitän Max Wilfan meinte: „Wir haben uns in der Vergangenheit in Meran nicht immer leicht getan. Wir waren uns dessen heute bewusst und haben im Großen und Ganzen ein gutes Spiel gemacht. So eine Serie von zehn Siegen ist natürlich super, wir wollen sie natürlich fortsetzen. Wichtig ist es aber, dass wir am Ende der Saison voll da sind. Jede Serie wird einmal zu Ende gehen, aber wir wollen sie aufrechterhalten.“ Netter Nebeneffekt: Weil Ritten Jesenice 3:1 bog und überholte, sind die Pinzgauer nun alleiniger Tabellenführer.