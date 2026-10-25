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Mit der „Krone“

Erleben Sie Musiklegende Bob Dylan live

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25.10.2026 05:00
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Erleben Sie Bob Dylan live.
Erleben Sie Bob Dylan live.(Bild: zVg)
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Ein Weltstar, unzählige Hits und mehr als sechs Jahrzehnte Musikgeschichte: Bob Dylan kommt im November für drei außergewöhnliche Konzerte nach Österreich! Die „Krone“ bringt Sie live zu einem der größten Musiker aller Zeiten und verlost Tickets für seine Auftritte in Wien und Salzburg.

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Er zählt zu den einflussreichsten Musikern aller Zeiten, hat Generationen geprägt und mit Songs wie „Blowin’ in the Wind“, „Like a Rolling Stone“ und „The Times They Are A-Changin’“ Musikgeschichte geschrieben. Im November kehrt Bob Dylan endlich wieder nach Österreich zurück – und die „Krone“ macht dieses besondere Konzerterlebnis möglich! 2016 wurde der US-amerikanische Singer-Songwriter als erster Musiker mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Doch auch mit mittlerweile 85 Jahren denkt die lebende Legende nicht ans Aufhören. Seit Jahrzehnten begeistert Dylan mit seiner unverwechselbaren Stimme, poetischen Texten und einer Bühnenpräsenz, die jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht.

(Bild: AP/Chris Pizzello)

Drei Konzerte für unvergessliche Musikmomente 
Nach seinen letzten Österreich-Auftritten im Jahr 2019 dürfen sich heimische Fans nun auf gleich drei Konzerte freuen. Am 11. und 12. November gastiert Bob Dylan in der Wiener Stadthalle, bevor er am 14. November in der Salzburgarena auf der Bühne steht. Dabei dürfen sich Besucher nicht nur auf Klassiker aus seiner jahrzehntelangen Karriere freuen, sondern auch auf Songs aus seinem gefeierten Studioalbum „Rough and Rowdy Ways“.

Ganz im Zeichen der Musik steht auch eine Besonderheit seiner Auftritte: Bob Dylan setzt auf ein Konzerterlebnis ohne störende Handybildschirme. Bei seinen sogenannten „Phone Free Shows“ dürfen Mobiltelefone zwar mitgebracht, während des Konzerts jedoch nicht verwendet werden. Vor dem Einlass werden die Geräte deshalb in speziellen Yondr-Taschen gesichert. So können sich die Besucher ganz auf die Musik und den Ausnahmekünstler auf der Bühne konzentrieren.

Mit der „Krone“ live dabei 
Die „Krone“ verlost Tickets (Category 3) für die heiß begehrten Konzerte von Bob Dylan. Folgende Tickets werden verlost

  • 5x2 Tickets für das Konzert am 12. November in der Stadthalle Wien
  • 2x2 Tickets für das Konzert am 14. November in der Salzburg Arena

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

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