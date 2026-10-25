Erleben Sie Musiklegende Bob Dylan live

Er zählt zu den einflussreichsten Musikern aller Zeiten, hat Generationen geprägt und mit Songs wie „Blowin’ in the Wind“, „Like a Rolling Stone“ und „The Times They Are A-Changin’“ Musikgeschichte geschrieben. Im November kehrt Bob Dylan endlich wieder nach Österreich zurück – und die „Krone“ macht dieses besondere Konzerterlebnis möglich! 2016 wurde der US-amerikanische Singer-Songwriter als erster Musiker mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Doch auch mit mittlerweile 85 Jahren denkt die lebende Legende nicht ans Aufhören. Seit Jahrzehnten begeistert Dylan mit seiner unverwechselbaren Stimme, poetischen Texten und einer Bühnenpräsenz, die jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht.