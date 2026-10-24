Paukenschlag! Austria trennt sich von Trainer Helm

Denn mit mageren sieben Punkten liegt die Austria nach zehn Spielen nur auf dem vorletzten Platz. Nach dem Dämpfer im Ländle war auch Sportvorstand Tomas Zorn, der Helm lange Zeit den Rücken stärkte, zum Handeln gezwungen. Sieben Austria-Niederlagen in den ersten zehn Liga-Runden hatte es davor nämlich noch nie gegeben. Am späten Samstagabend kam man schließlich zur Entscheidung, Helm und seinen Co-Trainer Christian Wegleitner mit sofortiger Wirkung freizustellen. Die Handys in Austrias Führungsetage liefen zuvor den ganzen Tag heiß.