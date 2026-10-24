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Terrortat bei Paris

Der Angreifer hatte Adolf Hitlers „Mein Kampf“

Ausland
24.10.2026 22:24
Akribisch untersuchte die Polizei den Tatort.
Akribisch untersuchte die Polizei den Tatort.(Bild: EPA/YOAN VALAT)
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Von krone.at

Nach dem offenbar rassistisch motivierten Anschlag im Großraum Paris mit einem Toten und fünf Verletzten haben die Ermittler in der Wohnung des mutmaßlichen Angreifers eine Ausgabe von Adolf Hitlers „Mein Kampf“ gefunden.

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Das Buch sei bei einer Durchsuchung der Wohnung im westlich von Paris gelegenen Plaisir entdeckt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Ermittlerkreisen. Gefunden wurden außerdem eine Bibel und ein Koran.

Der Angreifer hatte am Freitag in den Pariser Vorstädten Trappes und La Verrière aus seinem Auto heraus das Feuer eröffnet. Er tötete einen Menschen und verletzte fünf weitere, darunter ein zwölfjähriges Mädchen. Der vorbestrafte 39-Jährige wurde schließlich im nahe gelegenen Coignières festgenommen. In seinem Auto wurden eine Maschinenpistole und eine Tränengasbombe entdeckt.

Hier ist zu sehen, wie die Polizei die verstorbene Person überführt.
Hier ist zu sehen, wie die Polizei die verstorbene Person überführt.(Bild: EPA/YOAN VALAT)

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sprach von einem „rassistischen Terroranschlag“. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen „Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung“ ein.

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Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen 26-jährigen Franzosen afrikanischer Herkunft. Ein Anwalt der Familie erklärte, es müsse geklärt werden, ob ein Versagen der Behörden vorliege. Schließlich sei der Täter der Polizei und der Justiz bekannt gewesen und habe offenbar „Kriegswaffen“ besessen.

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