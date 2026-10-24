Der Angreifer hatte Adolf Hitlers „Mein Kampf“

Hauptverdächtiger weiter in Gewahrsam

Der Polizeigewahrsam des Beschuldigten wurde am Samstag nach einem ersten Verhör verlängert. Bei Terrorermittlungen können Verdächtige 96 Stunden lang im Polizeigewahrsam festgehalten werden, bevor sie einem Richter vorgeführt werden müssen. Vier Menschen aus dem Umfeld des Beschuldigten – darunter sein Vater und seine Mutter – wurden für Befragungen in Polizeigewahrsam genommen.