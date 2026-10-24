Thalgau drehte 0:2 noch in erlösenden 3:2-Sieg

Im Aufsteigerduell zwischen Nachzügler ATSV und den Seekirchen Juniors konnte es nur einen Sieger geben: die jungen Wilden vom Wallersee. Zur Pause führten die Schöberl-Schützlinge mit 2:0, unmittelbar danach sah Stojanovic Gelb-Rot. In Unterzahl brachen die ohnehin mit nur einem Ersatzspieler angetretenen Stadtkicker auseinander, unterlagen mit 1:7. Schöberl war dennoch kritisch: „Wir haben uns schon vor der Pause zu viel gespielt, weil jeder ein Tor machen wollte. Das hat mir nicht gefallen.“ Was ihm gefiel: Der etatmäßige Defensivposten Gashi kam als Stürmer rein, erzielte mit dem letzten Treffer prompt sein Debüttor. „Er hat einen richtig guten Abschluss.“