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Salzburger Liga

Thalgau drehte 0:2 noch in erlösenden 3:2-Sieg

Salzburg: Sport-Nachrichten
24.10.2026 22:30
Kapitän Löw (rechts) und Thalgau kamen wie verwandelt aus der Kabine
Kapitän Löw (rechts) und Thalgau kamen wie verwandelt aus der Kabine(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Während Bürmoos seinen Gipfeltreff mit Salzburger Liga-Leader Straßwalchen für kommende Woche fixierte, gab es anderswo Highlights zu sehen. Thalgau feierte den ersten Sieg unter Interimscoach Jan Doschko, lag dabei schon 0:2 hinten. Indes feierten die Seekirchen Juniors ein 7:1 im Aufsteigerduell.

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Würde der große Titelaspirant nachlegen können? Ja, er tat es. Zu Gute kam Bürmoos beim Heim-3:0 gegen Siezenheim die frühe Führung durch Dorfmayr (9.). Vor Seitenwechsel drängten aber die Gäste aus den Ausgleich. Weil mehr als ein Resch-Alutreffer nicht herausschauen wollte, war das 2:0 durch Omanovic nach Avdic-Flanke (49.) bereits eine Art Vorentscheidung. Im Finish fixierte Bogomilov (traf auch im 1b-Derby gegen Oberndorf doppelt) den Heimsieg. „Jetzt kann das Spitzenspiel kommen. Wir fahren hin, um ungeschlagen zu bleiben“, meinte Trainer Valentino Jovic angesichts von drei Punkten Rückstand auf Straßwalchen.

Doppelpack und artistischer JubeL. Brambergs Rangetiner
Doppelpack und artistischer JubeL. Brambergs Rangetiner(Bild: Andreas Tröster)

Derweil lag Bramberg bei Thalgau zur Pause auf Siegkurs. Zweimal kam Rangetiner nach Einwürfen vor dem Tor zum Abschluss (26., 41.). „Ich musste dann schärfere Worte in der Kabine wählen. Das hat gefruchtet. Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, strahlte Interimstrainer Jan Doschko nach dem 3:2-Sieg. Zwar fanden die Oberpinzgauer die erste gute Chance nach dem Pausentee vor. Im Gegenzug wurde aber Halilovic im Strafraum gelegt, traf Mrkonjic vom Punkt (50.). Halilovic selbst markierte den Ausgleich (72.), bediente Schweiger schlussendlich zum Siegtor (77.).

Jetzt wartet „Sechs-Punkte-Spiel“
Einzig bitter: Der bereits verwarnte Burghart zog in extremis ein Foul, flog mit der Ampelkarte vom Feld (91.). „Der Sieg war enorm wichtig. Jetzt wartet Schwarzach auf uns. Ich habe mir von Anfang an vorgenommen, dass wir dort gewinnen. Dann können wir beruhigter und weniger unter Druck in die Winterpause gehen“, meinte Doschko. Auf der Gegenseite gestand Obmann Martin Innerhofer nach dem neunten Ligaspiel in Folge ohne Sieg: „Schön langsam wird es zach bei uns.“ 

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Im Aufsteigerduell zwischen Nachzügler ATSV und den Seekirchen Juniors konnte es nur einen Sieger geben: die jungen Wilden vom Wallersee. Zur Pause führten die Schöberl-Schützlinge mit 2:0, unmittelbar danach sah Stojanovic Gelb-Rot. In Unterzahl brachen die ohnehin mit nur einem Ersatzspieler angetretenen Stadtkicker auseinander, unterlagen mit 1:7. Schöberl war dennoch kritisch: „Wir haben uns schon vor der Pause zu viel gespielt, weil jeder ein Tor machen wollte. Das hat mir nicht gefallen.“ Was ihm gefiel: Der etatmäßige Defensivposten Gashi kam als Stürmer rein, erzielte mit dem letzten Treffer prompt sein Debüttor. „Er hat einen richtig guten Abschluss.“

Drei Spiele am Sonntag
Der 13. Spieltag geht am Sonntag mit drei Partien zu Ende. Eugendorf empfängt Henndorf zum Mittelständler-Derby (13.30), Anif verteidigt gegen Berndorf Rang drei (14) und Verfolger Puch gastiert bei Nachzügler Neumarkt (15).

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