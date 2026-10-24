Boston ruft: Martina Reuter träumt von „Arnie“

60 Kilo weniger, tägliches Training und kein einziger Cheatday: Martina Reuter hat ihr Leben in den vergangenen eineinhalb Jahren komplett auf den Kopf gestellt. Was einst mit dem Wunsch nach einem gesünderen Körper begann, ist längst zur großen Bodybuilding-Leidenschaft geworden. Und die führt die 46-Jährige jetzt sogar über den großen Teich: Am Samstag, dem 24. Oktober, tritt sie in Boston bei ihrem bereits sechsten Wettkampf an.

Dabei hätte Reuter vor nicht allzu langer Zeit wohl selbst nicht gedacht, einmal im Glitzerbikini auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. Ihr Höchstgewicht lag eigenen Angaben zufolge bei 125 Kilo. Den Anstoß zur Veränderung gab schließlich ein Arztbesuch. „Die Ursprungsidee war einfach, einen gesunden Frauenkörper zu haben“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch.