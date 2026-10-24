Magier FabFox serviert Süßes und große Pläne

Vom Familienevent auf die Bühne

Während seine Eltern Andrea und Georg Blochberger mit dem neuen Dessert die Wintermonate versüßen wollen, tüftelt FabFox bereits an seinen nächsten Auftritten. Auf die Frage, wie es nach „Britain’s Got Talent“ für ihn weitergeht, verrät er der „Krone“: „Ich bin im nächsten Jahr auf Österreich-Tournee und dann folgt vielleicht bald Deutschland.“ Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. „Da sind wir gerade bei den letzten Details“, erzählt der Magier.