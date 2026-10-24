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Eis-Greissler-Event

Magier FabFox serviert Süßes und große Pläne

Adabei Österreich
24.10.2026 12:28
Familie Blochberger: Papa Georg, Mama Andrea und Sohn Fabian.
Familie Blochberger: Papa Georg, Mama Andrea und Sohn Fabian.(Bild: The Guardians/Yasemin Gezgin)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Bei seiner Familie wird jetzt mit Streuseln gezaubert, er selbst plant schon den nächsten Bühnenauftritt: Magier FabFox verriet beim Krumble-Event von Eis-Greissler, wohin ihn seine Reise führen soll. Und welche süße Versuchung es ihm besonders angetan hat.

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Wenn die eigene Familie zum süßen Auftakt lädt, lässt sich auch ein Magier gerne in die Karten schauen: Beim Krumble-Event von Eis-Greissler war Fabian, auch bekannt als FabFox, mit dabei. Als Sohn der Gründerfamilie Blochberger hat er schließlich besten Einblick, wenn sich im Familienunternehmen etwas Neues zusammenbraut. Diesmal landen allerdings keine Eiskugeln, sondern Früchte, knusprige Streusel und Vanillesauce im Becher.

Vom Familienevent auf die Bühne
Während seine Eltern Andrea und Georg Blochberger mit dem neuen Dessert die Wintermonate versüßen wollen, tüftelt FabFox bereits an seinen nächsten Auftritten. Auf die Frage, wie es nach „Britain’s Got Talent“ für ihn weitergeht, verrät er der „Krone“: „Ich bin im nächsten Jahr auf Österreich-Tournee und dann folgt vielleicht bald Deutschland.“ Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. „Da sind wir gerade bei den letzten Details“, erzählt der Magier. 

Beim Familienprojekt fällt die Entscheidung dagegen eindeutig aus. Sein persönlicher Favorit? „Das Dunkle mit Zwetschgenröster“, sagt FabFox. Die Kombination aus dunklen Streuseln und fruchtiger Sauce habe es ihm besonders angetan.

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Auswahl gibt es jedenfalls reichlich: Neben Zwetschkenröster kommen etwa Apfel, Marille oder Waldbeere in den Becher. Dazu gibt es Vanillesauce und verschiedene Toppings, vom flambierten Baiser bis zum Haselnusskrokant.

Streusel statt Winterpause
Mit „Krumble by Eis-Greissler“ nutzt die Unternehmerfamilie die kalte Jahreszeit für ein neues Geschäft: Am 24. Oktober starten sieben Standorte in Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt. Das Konzept ist vorerst bis Februar 2027 angelegt.

Im Eis-Greissler Store in der Rotenturmstraße wurde fleißig verkostet. Familie Blochberger mit ...
Im Eis-Greissler Store in der Rotenturmstraße wurde fleißig verkostet. Familie Blochberger mit Unternehmer Markus Habermann und Philipp Simoner.(Bild: The Guardians/Yasemin Gezgin)

Bei den Blochbergers stehen damit gleich mehrere Zukunftspläne auf dem Programm: Die Eltern setzen auf volle Dessertbecher, der Sohn auf volle Zuschauerränge. 

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