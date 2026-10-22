Der Hüter des Schatzes erklärt seine Zaubertricks

Beim Lokalaugenschein vor einem Monat waren auf dem Weltcuphang nur bis zu sechs Meter hohe Altschnee-Lager zu sehen. Mittlerweile wurden diese Schneedepots verteilt und in eine perfekte Rennpiste verwandelt, der auch der gestrige Regen nichts mehr anhaben konnte. „Für uns ist es perfekt. Es wird nun kälter, der Hang wird in perfektem Zustand sein“, sagte Pistenchef Isidor Grüner. Ohne diese Reserven aus dem vergangenen Winter wäre auch im weniger werdenden ewigen Eis Ende Oktober schon lange kein Skifahren mehr möglich.