Saftige Strafen für Parteien nach Wahlkampfprüfung

„Im Vorfeld der Landtagswahl gibt es bei den Grünen Listenwahlen, diese haben wir via Social Media präsentiert, da an diesem Tag gewählt worden war. Das war natürlich vier Wochen vor den Wahlen und wurde als wahlkampfrelevant eingestuft. Das kann man so sehen. Wir werden bezahlen und es nicht wieder machen“, ergänzt Parteichef Daniel Zadra auf „Krone“-Anfrage. Unterm Strich treffe die Grünen die Strafzahlung durchaus. „Sie wird sich auf die Planungen für das Budget 2027 und darüber hinaus auswirken. Natürlich hätte ich dieses Geld lieber für andere Dinge verwendet“, meinte Köberle.

Schwere Verfehlungen auch bei der FPÖ

Was die Höhe der Strafzahlung angeht, folgen die Freiheitlichen dicht hinter den Grünen. Rund 22.000 Euro muss die FPÖ überweisen. Auch bei den Freiheitlichen wogen die Verfehlungen schwer, nachdem der Rechnungshof zuvor aufgedeckt hatte, dass 45 Standorte für Großplakate nicht korrekt aufgelistet und nennenswerte Beträge für Werbung auf Social-Media-Kanälen nicht ordnungsgemäß angeführt worden waren.