Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entscheidung gefallen

Vbg: Strafzahlungen für alle fünf Landtagsparteien

Vorarlberg
12.11.2025 11:45
Nach strengen Kriterien hatten die Mitglieder des Landesrechnungshofs die Finanzströme der ...
Nach strengen Kriterien hatten die Mitglieder des Landesrechnungshofs die Finanzströme der Parteien geprüft.(Bild: sos)

Mit dem strengsten Parteienförderungsgesetz in ganz Österreich, das im Oktober 2022 nach der Wirtschaftsbund-Affäre im Vorarlberger Landtag verabschiedet wurde, haben sich die Vorarlberger Landespolitiker offenbar selbst ein Ei gelegt. Der Landes-Parteien-Transparent-Senat hat nun über die Höhe der Strafzahlungen entschieden – betroffen sind alle fünf Landtagsparteien. 

0 Kommentare

Bereits bei der ersten Prüfung der Parteifinanzen hatten die Mitarbeiter des Landesrechnungshofs einiges zu bemängeln – vor allem die SPÖ und die ÖVP waren in die Kritik geraten. Während die Schwarzen dafür gerügt wurden, weil sie beispielsweise in Hinblick auf die Teilorganisationen nicht alle Einnahmen und Ausgaben ordentlich ausgewiesen haben, mussten sich die Sozialdemokraten vorwerfen lassen, dass die Vermögensausweise der Landesorganisationen fehlten und Anlagen zu innerparteilichen Ertragsströmen nicht erstellt worden sind. 

Keine Partei blieb ungeschoren
Nach der Prüfung durch den Landesrechnungshof lag es nun an den Mitgliedern des Landes-Parteien-Transparenz-Senats (LPTS), über die Höhe der Rückzahlungen zu entscheiden. Zur Überraschung der Beteiligten entschieden der Vorsitzende Egon Mohr und seine beiden Stellvertreter Heinz Bildstein und Claudia Gerstgrasser, gleich alle fünf Parteien zu Strafen zu verurteilen.

Sozialdemokraten erleichtert, höchste Forderung geht an ÖVP
Trotz Strafe dürften vor allem die Sozialdemokraten erleichtert sein. Sie hatten nämlich mit einer Strafzahlung von bis zu 900.000 Euro gerechnet und sich im Zusammenhang mit der Rechnungshofprüfung auch von ihrem damaligen Geschäftsführer getrennt. Partei-Chef Mario Leiter darf nun aufatmen, denn er und seine Mitstreiter kommen mit einer Rückforderung von 56.573,50 Euro davon. 

Am höchsten sind die Rückforderungen bei der ÖVP. Die Schwarzen werden mit satten 156.312,40 Euro zur Kasse gebeten. Der blauen Regierungspartner muss 28.599,84 Euro hinblättern. 

Lesen Sie auch:
Eva Hammerer von den Grünen ist Obfrau des Kontrollausschusses.
Parteienförderung
Berichte zeigen Transparenz und Überforderung
28.05.2025

Auch „Musterschüler“ abgestraft
Lob bei der Ergebnispräsentation des Landesrechnungshofs vor einigen Monaten gab es für die Grünen. Doch auch die Partei um das Führungsduo Daniel Zadra und Eva Hammerer wurde nun zu einer Zahlung in Höhe von 31.537,81 Euro verdonnert. Und nicht zuletzt sind auch die NEOS abgestraft worden – die Pinken müssen 16.810,14 Euro berappen. 

Unverständnis bei ÖVP
Nicht sehr glücklich mit dem Ergebnis war ÖVP-Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz: „Schon bei der Prüfung durch den Landesrechnungshof war zu sehen, dass wir nichts versteckt haben. Es geht um rein buchhalterische Dinge.“ Auch von den Wirtschaftsprüfern hätte man die klare Bestätigung bekommen, dass man alles ordnungsgemäß verbucht hatte. „Mit unserer Klubobfrau Veronika Marte ist bereits akkordiert, dass wir eine Evaluierung des Parteienförderungsgesetzes in Angriff nehmen wollen – auf Basis der Anregungen vom Rechnungshof.“ Die anderen Parteien hätten sich grundsätzlich gesprächsbereit gezeigt. 

Porträt von Sonja Schlingensiepen
Sonja Schlingensiepen
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
SPÖÖVP
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 12°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 14°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 12°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
98.631 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.834 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.574 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
731 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Entscheidung gefallen
Vbg: Strafzahlungen für alle fünf Landtagsparteien
Rädler erleichtert
Stadttunnel Feldkirch: Teilbaustopp aufgehoben
NHL
Overtime-Krimi! Marco Rossi verliert mit Minnesota
Nach bitterem Remis
Rekordmeister will im Duell mit Schwaz zuschlagen
Muss hinter Gitter
Vorarlberger verlangte Nacktfotos von 12-Jähriger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf