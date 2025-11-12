Vbg: Strafzahlungen für alle fünf Landtagsparteien

Keine Partei blieb ungeschoren

Nach der Prüfung durch den Landesrechnungshof lag es nun an den Mitgliedern des Landes-Parteien-Transparenz-Senats (LPTS), über die Höhe der Rückzahlungen zu entscheiden. Zur Überraschung der Beteiligten entschieden der Vorsitzende Egon Mohr und seine beiden Stellvertreter Heinz Bildstein und Claudia Gerstgrasser, gleich alle fünf Parteien zu Strafen zu verurteilen.

Sozialdemokraten erleichtert, höchste Forderung geht an ÖVP

Trotz Strafe dürften vor allem die Sozialdemokraten erleichtert sein. Sie hatten nämlich mit einer Strafzahlung von bis zu 900.000 Euro gerechnet und sich im Zusammenhang mit der Rechnungshofprüfung auch von ihrem damaligen Geschäftsführer getrennt. Partei-Chef Mario Leiter darf nun aufatmen, denn er und seine Mitstreiter kommen mit einer Rückforderung von 56.573,50 Euro davon.