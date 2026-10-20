Gut gemeinte Spendenaktion ging ordentlich daneben

Die Geschichte beginnt bei einer armen Bergbäuerin in Südtirol, Alleinerzieherin einer Tochter und eines behinderten Sohnes. Um dem Mädchen den Ausflug ins Legoland zu erfüllen, richtete der Pensionist ein Spendenkonto ein. Auch sein Ex-Schwager gehörte der WhatsApp-Gruppe an. Doch der zeigte sich aufgrund früherer Vorkommnisse skeptisch und erteilte dem vorbestraften Angeklagten eine Absage.