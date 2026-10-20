Fahrrad-Diebe mit Beute im Auto geschnappt

Sieben in Dornbirn gestohlene Fahrräder sowie zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge entdeckten Polizisten bei einer morgendlichen Kontrolle am Montag, dem 12. Oktober im benachbarten Weißensberg (Kreis Lindau/Deutschland). Die mutmaßlichen Diebe wurden auf freiem Fuß angezeigt.
Erfolg für die Ermittler auf beiden Seiten der österreichisch-deutschen Grenze: Bei einer Verkehrskontrolle in Weißensberg bei Lindau gingen der Bundespolizei die beiden mutmaßlichen Diebe aus Polen und der Ukraine ins Netz.
An Bord des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zahlreiche gestohlene Baumaschinen, Elektrowerkzeuge sowie sieben E-Bikes und Rennräder.
Fahrräder wurden in der Nacht zuvor in Dornbirn gestohlen
Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Baumaschinen in Deutschland gestohlen wurden. Die sieben Fahrräder waren zudem erst in der Nacht zuvor in Dornbirn gestohlen worden.
Für die Besitzer der Bikes gibt es ein Happy End: Die Fahrräder konnten bereits an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.
Die beiden Beschuldigten wurden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Sie bleiben vorerst auf freiem Fuß.
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