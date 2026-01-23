Rechnungshof ortet Mängel bei Wahlwerbeberichten

Am meisten Geld gab die ÖVP aus

Insgesamt gaben die fünf Parteien im Herbst 2024 rund 2,36 Millionen Euro für den Landtagswahlkampf aus. Am meisten investierte die ÖVP mit 741.000 Euro. Finanziert wurde der Wahlkampf der Schwarzen unter anderem auch von den Teilorganisationen. Hier zeigte sich der Wirtschaftsbund mit 50.000 Euro besonders spendabel. Die FPÖ zahlte 650.000 Euro. 98 Prozent der Mittel wurden von der Landespartei gestemmt. Die Grünen wendeten 403.000 Euro auf. Hier kamen 97 Prozent der Mittel von der Landespartei. Bei den 298.000 Euro, die die NEOS investierten, finanzierte 14 Prozent die Bundespartei. Am wenigsten gab die SPÖ aus. Die Summe von 272.000 Euro floss zu 100 Prozent aus der Kasse der Landespartei. „Damit lagen alle Parteien unter der erlaubten Obergrenze von 775.000 Euro“, resümierte Eggler-Bargehr.