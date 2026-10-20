Wen sich alles um die Streicher dreht

Eng verbunden mit dieser Stiftung ist das seit einem Jahr bestehende Stretton Quartett, das sich mit drei recht unterschiedlichen Werken präsentierte. Kurzfristig fand eine Umbesetzung statt, denn der erste Geiger Leonhard Baumgartner war erkrankt. An seine Stelle rückte der zweite Geiger Michael Shaham, während diese mit Elli Choi besetzt war. Herausragend musizierten Noga Shaham, Viola und Arne Zeller, Violoncello. Sie sorgten für die dunklen Klangfarben, die für die beiden klassischen Quartette des Programmes so gut passten. Mozarts KV 471 steht in der Trauertonart d-Moll und folgt nach einem zeitgenössischen Zitat dem „redenden Prinzip“. Von alledem war in der recht weichgespülten Interpretation des Stretton Quartetts nicht viel zu spüren. Vor allem die beiden Violinen waren zu zurückhaltend. Mehr lag den vier Musikern Mendelssohns ebenfalls sehr dunkles Quartett in f-Moll Opus 80, ein Requiem auf seine früh verstorbene, geliebte Schwester Fanny. Klangliche Dichte und eine romantische Tongebung kamen hier zum Tragen und begeisterten das Publikum.