Jugendliches Duo bei Beutezug geschnappt

Zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren waren am Donnerstagvormittag auf Einbruchstour in Frastanz unterwegs. Erst stahlen sie auf einem Bauernhof eine Handkassa, anschließend machten sie sich an einem Pkw zu schaffen. Als der Besitzer des Autos sie stellte, flüchteten sie. Wenig später wurden sie von der Polizei gestellt.