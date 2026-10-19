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13 und 14 Jahre alt

Jugendliches Duo bei Beutezug geschnappt

Vorarlberg
19.10.2026 15:46
Die beiden Jugendlichen wurden von der Polizei angehalten und festgenommen. Der 14-Jährige ...
Die beiden Jugendlichen wurden von der Polizei angehalten und festgenommen. Der 14-Jährige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Haft.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren waren am Donnerstagvormittag auf Einbruchstour in Frastanz unterwegs. Erst stahlen sie auf einem Bauernhof eine Handkassa, anschließend machten sie sich an einem Pkw zu schaffen. Als der Besitzer des Autos sie stellte, flüchteten sie. Wenig später wurden sie von der Polizei gestellt.

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Der 13-Jährige sowie sein ein Jahr älterer Komplize machten sich zunächst auf einem Bauernhof in der Oberländer Gemeinde ans Werk. Hier ließen sie eine Handkassa mitgehen und erbeuteten daraus eine kleine Summe Bares.

Nur knapp 100 Meter entfernt hatten es die beiden im Anschluss auf einen geparkten Pkw abgesehen. Über die nicht ganz geschlossenen Fensterscheiben gelangte das Duo ins Innere des Fahrzeugs und durchsuchte es.

Dabei wurden die Täter jedoch vom Besitzer des Wagens beobachtet. Der Mann sprach die beiden Minderjährigen umgehend an, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

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14-Jähriger in Haft
Im Zuge einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Burschen wenig später anhalten und festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 14-Jährige schließlich in die Justizanstalt  Feldkirch eingeliefert.

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