Neos wollen Vorarlberger Gemeinden fusionieren

Die pinke Frontfrau verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass ja auch das Land selbst bereits jetzt Gemeindezusammenlegungen fördere – zumindest auf der eigenen Homepage. Pro fusionierender Kommune winken Unterstützungen von bis zu 100.000 Euro, darüber hinaus wird die Hälfte der Vorbereitungskosten für Konzepte, Prozessbegleitung und Moderation getragen – sogar dann, wenn es am Ende nicht zur Fusion kommt. Das Problem: Die Initiative ist ein zahnloser Papiertiger. „Ein Förderprogramm, über das niemand spricht, ist eine Illusion“, kritisiert Gamon.

Die NEOS fordern daher einen konkreten Fusionsfahrplan mit klaren Kriterien und verbindlichen Volksabstimmungen in den betroffenen Orten. Weiters plädiert die Partei für eine Reduktion der Bezirkshauptmannschaften in Vorarlberg von vier auf zwei.