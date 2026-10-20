Rassistischer Vorfall sorgt für Aufregung und Rot

„Da kann ich nicht ruhig sein!“

„So etwas hat auf dem Sportplatz nichts verloren. Wenn so etwas passiert, kann ich nicht ruhig sein. Ich werde am Mittwoch dem STRUMA den Sachverhalt so wie ich ihn erlebt habe, schildern“, sagt Batir. Ob er bestraft wird oder nicht, sei ihm letztlich egal, so der Hörbranz-Trainer.