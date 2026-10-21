Anrufe durch falsche Polizisten und Ärzte

In anderen Fällen geben sich die Anrufer als Ärzte aus. Sie erzählen, ein Familienmitglied liege schwer verletzt im Krankenhaus und benötige dringend ein teures Medikament. Die Geschichten variieren, das Ziel bleibt jedoch immer dasselbe: Geld, Schmuck und andere Wertsachen zu erbeuten.