Eine Firmenpleite mit ganz vielen Fragezeichen

Wer hat auf der Baustelle gearbeitet? Und wem stand das Geld dafür zu? Darum geht es derzeit in einem Prozess am Landesgericht Feldkirch. Angeklagt sind zwei Brüder (45 und 46 Jahre alt), die jeweils eine Baufirma führen. Beide bestreiten die ihnen zur Last gelegten Vorwürfe.

Zum konkreten Fall: Im Sommer 2023 arbeitete die Firma eines Bruders an einem Bauprojekt. Doch mitten in den Arbeiten schlitterte sie in die Pleite. Trotzdem wurde fleißig weitergebaut. Laut Staatsanwaltschaft wurden Leistungen im Wert von rund 14.000 Euro der Firma des anderen Bruders zugerechnet. Das Geld hätte laut Anklage allerdings der insolventen Firma zustehen müssen und wäre somit für deren Gläubiger verfügbar gewesen. Die Brüder sehen die Sachlage ganz anders: Mit dem Auftraggeber sei mündlich vereinbart worden, dass Mitarbeiter der anderen Firma die offenen Arbeiten übernehmen. Die Zuordnung sei daher korrekt.