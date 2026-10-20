Holzlagerplatz mitten im Wald fing Feuer

Gegen 6 Uhr wurde den Einsatzkräften gemeldet, dass in Vandans auf einem Holzlagerplatz ein Feuer ausgebrochen sei. Vor Ort angekommen, sahen sich die Florianis der Ortsfeuerwehr Vandans mit einer verzwickten Lage konfrontiert: Ausgerechnet zwischen den beiden hintersten Baumstammreihen direkt am Waldrand loderten die Flammen, eine Zufahrt zum Brandherd war nicht möglich.