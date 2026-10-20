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Großeinsatz in Vandans

Holzlagerplatz mitten im Wald fing Feuer

Chronik
20.10.2026 13:38
Es dauerte einige Zeit, bis sich die Feuerwehren den Weg zum Brandherd bahnen konnten.
Es dauerte einige Zeit, bis sich die Feuerwehren den Weg zum Brandherd bahnen konnten.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das hätte böse enden können: Am Dienstagmorgen ist in der Vorarlberger Gemeinde Vandans ein Brand auf einem Holzlagerplatz in einem schwer zugänglichen Gebiet ausgebrochen. Die Feuerwehr musste improvisieren, um dem Feuer Herr zu werden. 

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Gegen 6 Uhr wurde den Einsatzkräften gemeldet, dass in Vandans auf einem Holzlagerplatz ein Feuer ausgebrochen sei. Vor Ort angekommen, sahen sich die Florianis der Ortsfeuerwehr Vandans mit einer verzwickten Lage konfrontiert: Ausgerechnet zwischen den beiden hintersten Baumstammreihen direkt am Waldrand loderten die Flammen, eine Zufahrt zum Brandherd war nicht möglich.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war zum Brandort ausgerückt.
Ein Großaufgebot der Feuerwehr war zum Brandort ausgerückt.(Bild: Mathis Fotografie)

Stapel abgetragen, Bäume gefällt
Doch die Einsatzkräfte wussten sich zu helfen: Von der Ortsfeuerwehr Sankt Gallenkirch wurde eine Drehleiter angefordert, zudem kam als Unterstützung die Betriebsfeuerwehr der Illwerke angerückt. Mittels eines Lkw-Krans machten sich die Feuerwehrleute in weiterer Folge daran, einen Baumstammstapel abzutragen.

Um zum Brandherd vorzurücken, mussten zudem mehrere Bäume kurzerhand gefällt werden. Nachdem sich die Einsatzkräfte eine Schneise zum Brandherd freigemacht hatten, konnte das Feuer dann schnell gelöscht werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, die Brandursache muss noch eruiert werden. 

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