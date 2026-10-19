SPÖ befragt Öffi-Nutzer zu neuem Tarifmodell

Vorarlbergs Sozialdemokraten haben am Montag ihre Initiative zum neuen Öffi-Tarifsystem gestartet. Sie wollen die Meinungen der Fahrgäste erfahren und damit den Druck auf Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) erhöhen.
Die SPÖ will’s wissen: Am Montag starteten Landtagsabgeordneter Reinhold Einwallner und Parteivorsitzender Mario Leiter am Dornbirner Bahnhof ihre Öffinutzer-Befragung zum neuen Tarifmodell. Dieses wird von den Sozialdemokraten als umständlich kritisiert: „Landesstatthalter Christoph Bitschi hatte zu Beginn der Tarifreform versprochen, Bus- und Bahnfahren werde damit einfacher als Eis essen. Dieses Versprechen wurde bis jetzt nicht eingelöst. Die Ticketpreise sind gerade für jene, die nur gelegentlich mit Bus und Bahn fahren, deutlich teurer geworden, die Zonengestaltung ist unübersichtlich.“
Auch in Bregenz und Feldkirch will sich die SPÖ dazu in dieser Woche noch bei den Menschen vor Ort umhören. Hintergrund der Befragung ist ein von Landesstatthalter Bitschi (FPÖ) angekündigtes Öffi-Forum. Dort darf aber nur mitmachen, wer sich zuvor bewirbt.
Diese Vorauswahl geht der SPÖ gegen den Strich, sie will allen die Möglichkeit geben, mitzureden. „Wer mitmacht, hilft uns, den Druck für ein faires und verständliches Tarifsystem zu erhöhen“, appelliert Leiter. Online ist die Teilnahme unter tarifwahnsinn.at möglich.
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