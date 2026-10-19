SPÖ befragt Öffi-Nutzer zu neuem Tarifmodell

Die SPÖ will’s wissen: Am Montag starteten Landtagsabgeordneter Reinhold Einwallner und Parteivorsitzender Mario Leiter am Dornbirner Bahnhof ihre Öffinutzer-Befragung zum neuen Tarifmodell. Dieses wird von den Sozialdemokraten als umständlich kritisiert: „Landesstatthalter Christoph Bitschi hatte zu Beginn der Tarifreform versprochen, Bus- und Bahnfahren werde damit einfacher als Eis essen. Dieses Versprechen wurde bis jetzt nicht eingelöst. Die Ticketpreise sind gerade für jene, die nur gelegentlich mit Bus und Bahn fahren, deutlich teurer geworden, die Zonengestaltung ist unübersichtlich.“