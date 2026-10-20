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FAN.at Spiel der Runde

Kennelbacher verlängern die Mühlebacher Unserie

Fußball Unterhaus
20.10.2026 10:55
Kennelbach jubelte über den Sieg im FAN.at Spiel der Runde.
Kennelbach jubelte über den Sieg im FAN.at Spiel der Runde.(Bild: FC Kennelbach)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Das Vorarlberger FAN.at Spiel der Runde endete mit einem klaren 4:0-Heimsieg des FC Kennelbach gegen den SC Mühlbach. Damit rückten die Kennelbacher auf Rang drei in der 1. Landesklasse nach vorn, für die Dornbirner verlängerte sich indes eine bittere Negativserie.

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Drei Siege, ein Remis. So kann man schon einmal in eine Saison starten – und rechnet dann auch nicht unbedingt mit einer Serie von sechs Niederlagen. Aber genau das ist den sympathischen Dornbirnern des SC Mühlebach jetzt passiert.

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„Funktioniert auch, wenn es nicht gut läuft“
Am vorigen Wochenende hielten die ehemaligen Straßenkicker in Kennelbach über eine Stunde lang ein torloses Remis, am Ende setzte es aber dennoch mit 0:4 eine deutliche Niederlage. Kurios, dass der sportliche Leiter Marcel Meraner schon nach 23 Minuten den angeschlagenen Abwehrspieler Florian Wohlgenannt ersetzen musste. Trotz allem lassen sich die wackeren Messestädter die Laune durch die Misserfolgsserie aber nicht verderben. „Unser Verein funktioniert auch dann, wenn es einmal nicht so gut läuft“, sagt Meraner, der im Dezember 2025 die sportliche Leistung übernahm.

Obmann immer noch auf Torjagd
Weil eben beim SC Mühlebach viele Personen alles machen müssen. Wie zum Beispiel Obmann Philipp Amann, der trotz seiner mittlerweile 39 Jahre in dieser Saison schon fünfmal aufgelaufen ist. Wie auch Meraner, der nur ein Jahr jünger ist als Amann. Dass die Mühlebacher noch echte Amateure sind, die ohne Gage in der 1. Landesklasse spielen, zeigt die Tatsache, dass mit Martin Knödler ein einziger Akteur in allen zehn Meisterschaftsspielen eingesetzt werden konnte. Alle anderen Kicker haben zumindest einmal, die meisten aber schon mehrfach, gefehlt.

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