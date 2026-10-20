Kennelbacher verlängern die Mühlebacher Unserie

Obmann immer noch auf Torjagd

Weil eben beim SC Mühlebach viele Personen alles machen müssen. Wie zum Beispiel Obmann Philipp Amann, der trotz seiner mittlerweile 39 Jahre in dieser Saison schon fünfmal aufgelaufen ist. Wie auch Meraner, der nur ein Jahr jünger ist als Amann. Dass die Mühlebacher noch echte Amateure sind, die ohne Gage in der 1. Landesklasse spielen, zeigt die Tatsache, dass mit Martin Knödler ein einziger Akteur in allen zehn Meisterschaftsspielen eingesetzt werden konnte. Alle anderen Kicker haben zumindest einmal, die meisten aber schon mehrfach, gefehlt.