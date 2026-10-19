Wieder ein Top-Auftrag für Doppelmayr-Seilbahnen

Die Großstadt Panama City in der Republik Panama wird künftig über ein neues Transportmittel verfügen: eine Stadt-Gondelbahn. Diese wird realisiert vom Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr.
Doppelmayr hat den Zuschlag für ein Großprojekt in Panama City erhalten. Mit Auftragserteilung am 15. Oktober starte man den Bau einer urbanen Seilbahn in Panama City, die die Anbindung des Bezirks San Miguelito verbessern soll, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zum Auftragsvolumen äußerte man sich auf Nachfrage nicht, laut übereinstimmenden panamaischen Medienberichten beläuft sich dieses auf rund 255 Millionen US-Dollar (226,6 Millionen Euro).
Doppelmayr errichtet für „Metro de Panama“ eine laut Unternehmensmitteilung 6,6 Kilometer lange, barrierefreie Anlage mit sechs Stationen, die das dicht besiedelte Gebiet von San Miguelito mit wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrsnetzes verbindet. Die Inbetriebnahme der Stadtseilbahn sei für 2029 vorgesehen, hieß es. Befördert werden könnten 2800 Personen pro Stunde und Richtung. Täglich soll die Bahn 18 Stunden in Betrieb sein, für die Gesamtstrecke betrage die Fahrzeit etwa 26 Minuten.
Stadtseilbahn für Tausende Pendler
Panamas Präsident José Raul Mulino habe Doppelmayr am 15. Oktober offiziell den Errichtungsauftrag erteilt. Mit der Seilbahn werde die Lebensqualität von Tausenden Menschen verbessert, die heute viele Stunden im Stau verlören, wurde der Präsident in der Aussendung zitiert. Für San Miguelitos Bürgermeisterin Irma Hernandez war das Projekt ein wichtiger Impuls für die Region, das die wirtschaftliche Entwicklung des bevölkerungsreichsten Bezirks der Hauptstadt unterstütze.
Man freue sich über das Vertrauen, so Thomas Pichler vom Executive Board der Doppelmayr-Gruppe, Panama setze mit dem „Teleferico de San Miguelito“ ein starkes Zeichen für eine zukunftsorientierte urbane Mobilität. Doppelmayr sah einen „weiteren bedeutenden Auftrag im Bereich urbaner Mobilität in Lateinamerika“. Dieser unterstreiche die wachsende Bedeutung von Seilbahnen als Bestandteil öffentlicher Verkehrssysteme.
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