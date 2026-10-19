Josef Moosbrugger in Kritik der Grünen geraten

Vorarlbergs Grüne zerpflücken die Aussagen von Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger zu geplanten Novelle des Naturschutzgesetzes.
Absolut keine Freunde unter den Grünen hat sich Josef Moosbrugger mit seinen jüngsten Aussagen zur Novelle des Vorarlberger Naturschutzgesetzes gemacht. Im Gegenteil, er muss dafür massive Kritik einstecken. Nicht nur hätte er das von Schwarz-Blau geplante „Naturzerstörungsgesetz“ verteidigt, „er hat sogar noch weitere Eingriffe in den Naturschutz gefordert wie etwa den Uferschutz auf null Meter zu senken. Mit derart unqualifizierten und zukunftsvergessenen Aussagen schadet der Landwirtschaftskammerpräsident dem Ruf aller Landwirtinnen und Landwirte“, zeigte sich Grünen-Klubobmann Daniel Zadra fassungslos.
Verärgert hat Zadra auch Moosbruggers etwas abfällige Aussage über jene Menschen, die sich bisher in Leserbriefen gegen die Gesetzesnovelle geäußert haben. Wie berichtet, erreichen auch die „Kronenzeitung“ immer noch diesbezügliche Briefe von besorgten Bürgern und Bürgerinnen. Zadra meint, dass Moosbrugger damit all jene vor den Kopf stoßen würde, die sich für den Schutz der Natur einsetzen.
„Verantwortung wahrnehmen“
Der Grünen-Klubchef fordert Moosbrugger auf, dafür einzutreten, dass Natur und Landwirtschaft in Vorarlberg weiterhin gemeinsam gedacht und gelebt werden. „Gerade als Vertreter der Landwirtschaft ist es die Aufgabe von Herrn Moosbrugger die Schöpfungsverantwortung wahrzunehmen und Respekt vor Natur und Umwelt zu zeigen. Diese Verantwortung sollte ihm bewusst sein. Bedauerlicherweise hat er mit den getätigten Aussagen das Gegenteil gezeigt“, schließt Zadra.
Die Novelle soll laut Aussagen von Landeshauptmann Wallner das Land von unnötiger Bürokratie befreien. In der Begutachtungsphase wurden über 200 Stellungnahmen zu dem Entwurf eingebracht. Daraufhin kündigte die Regierung an, Änderungen an der Novelle zumindest anzudenken.
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