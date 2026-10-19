Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naturschutz-Novelle

Josef Moosbrugger in Kritik der Grünen geraten

Vorarlberg
19.10.2026 17:00
Moore und Moorlandschaften sind wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna, zudem dienen sie als ...
Moore und Moorlandschaften sind wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna, zudem dienen sie als wichtige CO2- und Wasserspeicher.(Bild: Angelika Drnek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlbergs Grüne zerpflücken die Aussagen von Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger zu geplanten Novelle des Naturschutzgesetzes.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Absolut keine Freunde unter den Grünen hat sich Josef Moosbrugger mit seinen jüngsten Aussagen zur Novelle des Vorarlberger Naturschutzgesetzes gemacht. Im Gegenteil, er muss dafür massive Kritik einstecken. Nicht nur hätte er das von Schwarz-Blau geplante „Naturzerstörungsgesetz“ verteidigt, „er hat sogar noch weitere Eingriffe in den Naturschutz gefordert wie etwa den Uferschutz auf null Meter zu senken. Mit derart unqualifizierten und zukunftsvergessenen Aussagen schadet der Landwirtschaftskammerpräsident dem Ruf aller Landwirtinnen und Landwirte“, zeigte sich Grünen-Klubobmann Daniel Zadra fassungslos.

Verärgert hat Zadra auch Moosbruggers etwas abfällige Aussage über jene Menschen, die sich bisher in Leserbriefen gegen die Gesetzesnovelle geäußert haben. Wie berichtet, erreichen auch die „Kronenzeitung“ immer noch diesbezügliche Briefe von besorgten Bürgern und Bürgerinnen. Zadra meint, dass Moosbrugger damit all jene vor den Kopf stoßen würde, die sich für den Schutz der Natur einsetzen.

„Verantwortung wahrnehmen“
Der Grünen-Klubchef fordert Moosbrugger auf, dafür einzutreten, dass Natur und Landwirtschaft in Vorarlberg weiterhin gemeinsam gedacht und gelebt werden. „Gerade als Vertreter der Landwirtschaft ist es die Aufgabe von Herrn Moosbrugger die Schöpfungsverantwortung wahrzunehmen und Respekt vor Natur und Umwelt zu zeigen. Diese Verantwortung sollte ihm bewusst sein. Bedauerlicherweise hat er mit den getätigten Aussagen das Gegenteil gezeigt“, schließt Zadra.

Lesen Sie auch:
Deregulierung auf Kosten des Naturschutzes?
Naturschutzgesetz
Auch Arbeiterkammer stellt sich gegen Novelle
01.10.2026
Naturschutz-Novelle
„Gesetz ist eine reine Lobbyistenveranstaltung“
31.08.2026

Die Novelle soll laut Aussagen von Landeshauptmann Wallner das Land von unnötiger Bürokratie befreien. In der Begutachtungsphase wurden über 200 Stellungnahmen zu dem Entwurf eingebracht. Daraufhin kündigte die Regierung an, Änderungen an der Novelle zumindest anzudenken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
9° / 13°
Symbol bedeckt
Bludenz
9° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
10° / 16°
Symbol bedeckt
Feldkirch
9° / 17°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
107.398 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.457 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
99.971 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1270 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
871 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
852 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Mehr Vorarlberg
Legionärinnen-Check
Ein Tor, eine Pleite und eine vergebliche Reise
Naturschutz-Novelle
Josef Moosbrugger in Kritik der Grünen geraten
Alle dürfen mitmachen
SPÖ befragt Öffi-Nutzer zu neuem Tarifmodell
13 und 14 Jahre alt
Jugendliches Duo bei Beutezug geschnappt
Kosten-Anstieg
Vorarlbergs Spitäler mit höheren Verlusten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf