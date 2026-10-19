Josef Moosbrugger in Kritik der Grünen geraten

Absolut keine Freunde unter den Grünen hat sich Josef Moosbrugger mit seinen jüngsten Aussagen zur Novelle des Vorarlberger Naturschutzgesetzes gemacht. Im Gegenteil, er muss dafür massive Kritik einstecken. Nicht nur hätte er das von Schwarz-Blau geplante „Naturzerstörungsgesetz“ verteidigt, „er hat sogar noch weitere Eingriffe in den Naturschutz gefordert wie etwa den Uferschutz auf null Meter zu senken. Mit derart unqualifizierten und zukunftsvergessenen Aussagen schadet der Landwirtschaftskammerpräsident dem Ruf aller Landwirtinnen und Landwirte“, zeigte sich Grünen-Klubobmann Daniel Zadra fassungslos.