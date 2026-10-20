Gastrokunden zahlten nicht: Weinhändler insolvent

Schulden und Ursachen

Derzeit sind elf Gläubiger von der Pleite betroffen, die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Als Grund für die wirtschaftliche Notlage gab die Geschäftsleitung unter anderem die schlechte Zahlungsmoral in der Gastronomie an. Der Kreditschutzverband von 1870 wird nun gemeinsam mit der zuständigen Masseverwalterin die genauen Hintergründe analysieren.