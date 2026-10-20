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100.000 Euro Schulden

Gastrokunden zahlten nicht: Weinhändler insolvent

Vorarlberg
20.10.2026 14:18
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Der Dornbirner Getränkehändler „HW Weinagentur West GmbH“ hat ein Konkursverfahren beantragt. Das Unternehmen hat rund 100.000 Euro Schulden. Hauptgrund für die Pleite sei die schlechte Zahlungsmoral in der Gastronomie. Nun wird geprüft, ob der Betrieb weitergeführt werden kann.

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Am Dienstag wurde am Landesgericht Feldkirch über das Vermögen der „HW Weinagentur West GmbH“ ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Dr.-Anton-Schneider-Straße in Dornbirn und handelt mit Getränken. Der Insolvenzantrag wurde von der Firma selbst gestellt. 

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Schulden und Ursachen
Derzeit sind elf Gläubiger von der Pleite betroffen, die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Als Grund für die wirtschaftliche Notlage gab die Geschäftsleitung unter anderem die schlechte Zahlungsmoral in der Gastronomie an. Der Kreditschutzverband von 1870 wird nun gemeinsam mit der zuständigen Masseverwalterin die genauen Hintergründe analysieren. 

Fristen im weiteren Verfahren
Zur Masseverwalterin wurde die Dornbirner Rechtsanwältin Dr. Manuela Schipflinger-Klocker ernannt. Sie muss zeitnah entscheiden, ob der Betrieb fortgeführt werden kann. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort bis zum 16. November über den KSV1870 anmelden. Die erste Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 30. November am Landesgericht Feldkirch statt.

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