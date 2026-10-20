„Willst du berühmter sein als Robbie Williams?“

Eine Mega-Show in Bogotá in Kolumbien, umjubelte Acts in Peru, kreischende Fans in Santiago de Chile, Konzertserie in Mexiko – das ist nur ein kleiner Auszug aus dem aktuellen Tourprogramm von Robbie Williams. Mittendrin ist einer der besten Bassisten der Welt, Jerry Meehan. Bevor der Brite zurück zur Band nach Mexiko muss und danach auf fünfwöchige Australien-Neuseeland-Tournee geht, legte er für zwei Tage einen Zwischenstopp in Mattersburg ein. Jerry Meehan überraschte mit einem ungewöhnlichen Workshop in der Zentralmusikschule.