E-Scooter-Verbot in der City bleibt vorerst Wunsch

Rechtliche Bedenken gegen getrennte Regeln

Inhaltlich unterstütze man das Anliegen, erklärte SPÖ-Vizebürgermeister Michael Kögl. Dem vorliegenden Antrag könne man in dieser Form aber nicht zustimmen. Nach seiner Rechtsauffassung müssten Fahrräder und E-Scooter bei einer solchen Regelung gemeinsam behandelt werden. Ein Verbot würde daher auch Radfahrer treffen. Das wolle man gerade mit Blick auf Bewohner der Innenstadt vermeiden, die ihr Fahrrad benötigen.