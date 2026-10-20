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Schlumpfiger Spaß eröffnet in Traiskirchen!

Niederösterreich
20.10.2026 12:37
Promotion
(Bild: René Brunhölzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blau, fröhlich und voller Abenteuer: Die Schlümpfe ziehen in Traiskirchen ein! Die neue Schlumpfwelt verbindet Spiel, Spaß und Wissen zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Bei der Krone-Preview am Freitag, 23. Oktober erhalten Krone-Leser bereits vor der offiziellen Eröffnung erste Einblicke in die schlumpfige Erlebniswelt. Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

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Hier werden Kinderträume wahr! 
Die Schlumpfwelt bringt die beliebten blauen Kultfiguren zum Leben und lädt kleine und große Besucher dazu ein, selbst Teil spannender Abenteuer zu werden.

Im Mittelpunkt steht das Konzept des sogenannten „Edutainments“ – eine gelungene Mischung aus Lernen und Unterhaltung. Statt nur zuzusehen, dürfen die Kinder selbst entdecken, ausprobieren und mitgestalten.

Ein besonderes Highlight ist der sechs Meter hohe Schlaubaum, in dem junge Entdecker spielerisch den Kreislauf des Waldes kennenlernen. Am Schlumpfstrand ist hingegen Teamgeist gefragt: Gemeinsam gilt es, ein Floß sicher über den Teich zu steuern. In der Wasserwerkstatt werden physikalische Phänomene wie Strömung und Wasserdruck auf unterhaltsame Weise erlebbar.

Auch an die jüngsten Schlumpf-Fans wurde gedacht: Bei den Käferträumen können sie bestens gesichert ihre erste eigene Fahrt genießen. Zahlreiche liebevoll gestaltete Erlebnisstationen sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt.

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SCHLUMPFWELT TRAISKIRCHEN
(Bild: Alegria)

Mit der Eröffnung der Schlumpfwelt bekommt Traiskirchen eine neue Familienattraktion, die Fantasie, Bewegung und spielerisches Lernen miteinander vereint.

Krone-Preview Tag: 23. Oktober 2026
Offizielle Eröffnung: ab 28. Oktober 2026
Mittwoch und Donnerstag, 13:00 bis 18:30 Uhr

Schlumpfwelt Traiskirchen
Wienersdorfer Straße 20-24
2514 Traiskirche

Tickets erhältlich mit attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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