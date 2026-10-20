Schlumpfiger Spaß eröffnet in Traiskirchen!

Mit der Eröffnung der Schlumpfwelt bekommt Traiskirchen eine neue Familienattraktion, die Fantasie, Bewegung und spielerisches Lernen miteinander vereint.

Krone-Preview Tag: 23. Oktober 2026

Offizielle Eröffnung: ab 28. Oktober 2026

Mittwoch und Donnerstag, 13:00 bis 18:30 Uhr

