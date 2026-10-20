Wenn beim Schlafen immer wieder der Atem aussetzt

Der Mann sieht noch fern, während die Frau längst auf dem Sofa eingeschlafen ist: Das ist kein Klischee, sondern eine statistische Tatsache. Männer schlafen tendenziell später ein als Frauen. Das ist aber nicht der einzige geschlechterspezifische Unterschied beim Thema Schlaf. Laut Studien hätten Männer pro Nacht im Schnitt etwa um elf bis 20 Minuten weniger Schlafbedarf und befänden sich rund zehn Minuten länger in der Tiefschlafphase, sagt Christopher Lambers, Leiter der Pneumologie-Abteilung im Ordensklinikum Linz Elisabethinen.