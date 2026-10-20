Wenn beim Schlafen immer wieder der Atem aussetzt

Männer schlafen anders als Frauen. Sie haben weniger Bedarf, schlafen tendenziell später ein, sind länger im Tiefschlaf und leiden viel häufiger an einer potenziell gefährlichen Schlafstörung. Wie Mann gesunden Schlaf finden kann und was es mit nächtlichen Erektionen auf sich hat, erklärt der Experte.
Der Mann sieht noch fern, während die Frau längst auf dem Sofa eingeschlafen ist: Das ist kein Klischee, sondern eine statistische Tatsache. Männer schlafen tendenziell später ein als Frauen. Das ist aber nicht der einzige geschlechterspezifische Unterschied beim Thema Schlaf. Laut Studien hätten Männer pro Nacht im Schnitt etwa um elf bis 20 Minuten weniger Schlafbedarf und befänden sich rund zehn Minuten länger in der Tiefschlafphase, sagt Christopher Lambers, Leiter der Pneumologie-Abteilung im Ordensklinikum Linz Elisabethinen.
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