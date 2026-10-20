Nach Leidenszeit: Baumgartner steht vor Comeback

Die Leidenszeit hat bald ein Ende! ÖFB- und Leipzig-Star Christoph Baumgartner steht nach viereinhalbmonatiger Verletzungspause kurz vor seinem Comeback. Bereits am Mittwochabend könnte er in der Champions League gegen Real Madrid wieder auf dem Platz stehen.
Christoph Baumgartner absolvierte vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid das gesamte Abschlusstraining von RB Leipzig, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete. Demnach dürfte er erstmals in der laufenden Saison wieder im Spieltagskader der „Bullen“ stehen und Trainer Martin Demichelis damit sogar als Einwechseloption zur Verfügung stehen.
Verletzung im Juni
Der 27-Jährige zog sich am 1. Juni beim Aufwärmen vor dem ÖFB-Testspiel gegen Tunesien, dem letzten vor der WM 2026, eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Dadurch verpasste der Mittelfeldspieler das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nach seiner erfolgreichen Operation reiste er dennoch nach, um die Mannschaft zumindest abseits des Platzes zu unterstützen. „Ich habe das Turnier leider nicht so miterleben dürfen, wie ich es gewollt hätte“, sagte Baumgartner unter Tränen nach dem WM-Aus gegen Spanien.
Schwacher Saisonstart von Leipzig
Auch den Saisonstart von RB Leipzig verpasste der Österreicher. Sein Fehlen erwies sich als Rückschlag für die „Bullen“: In der vergangenen Saison war Baumgartner mit 13 Toren und zehn Assists der fünftbeste Scorer der Bundesliga. Aktuell liegt Leipzig in der deutschen Liga nur auf Platz sieben und belegt in der Champions League Rang 22.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.