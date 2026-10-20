Nach Leidenszeit: Baumgartner steht vor Comeback

Verletzung im Juni

Der 27-Jährige zog sich am 1. Juni beim Aufwärmen vor dem ÖFB-Testspiel gegen Tunesien, dem letzten vor der WM 2026, eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Dadurch verpasste der Mittelfeldspieler das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nach seiner erfolgreichen Operation reiste er dennoch nach, um die Mannschaft zumindest abseits des Platzes zu unterstützen. „Ich habe das Turnier leider nicht so miterleben dürfen, wie ich es gewollt hätte“, sagte Baumgartner unter Tränen nach dem WM-Aus gegen Spanien.