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Nach Leidenszeit: Baumgartner steht vor Comeback

Champions League
20.10.2026 18:52
Christoph Baumgartner steht wohl kurz vor seinem Comeback.
Christoph Baumgartner steht wohl kurz vor seinem Comeback.(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Leidenszeit hat bald ein Ende! ÖFB- und Leipzig-Star Christoph Baumgartner steht nach viereinhalbmonatiger Verletzungspause kurz vor seinem Comeback. Bereits am Mittwochabend könnte er in der Champions League gegen Real Madrid wieder auf dem Platz stehen.

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Christoph Baumgartner absolvierte vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid das gesamte Abschlusstraining von RB Leipzig, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete. Demnach dürfte er erstmals in der laufenden Saison wieder im Spieltagskader der „Bullen“ stehen und Trainer Martin Demichelis damit sogar als Einwechseloption zur Verfügung stehen.

Verletzung im Juni
Der 27-Jährige zog sich am 1. Juni beim Aufwärmen vor dem ÖFB-Testspiel gegen Tunesien, dem letzten vor der WM 2026, eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Dadurch verpasste der Mittelfeldspieler das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nach seiner erfolgreichen Operation reiste er dennoch nach, um die Mannschaft zumindest abseits des Platzes zu unterstützen. „Ich habe das Turnier leider nicht so miterleben dürfen, wie ich es gewollt hätte“, sagte Baumgartner unter Tränen nach dem WM-Aus gegen Spanien.

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Schwacher Saisonstart von Leipzig
Auch den Saisonstart von RB Leipzig verpasste der Österreicher. Sein Fehlen erwies sich als Rückschlag für die „Bullen“: In der vergangenen Saison war Baumgartner mit 13 Toren und zehn Assists der fünftbeste Scorer der Bundesliga. Aktuell liegt Leipzig in der deutschen Liga nur auf Platz sieben und belegt in der Champions League Rang 22.

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