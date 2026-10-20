Freilaufzone für Hunde wegen großem Ärger gesperrt

Fast überall besteht Leinenzwang, Hunde benötigen aber von Natur aus viel Auslauf. „Jeder Vierbeiner will auch mit Artgenossen frei interagieren und herumtollen können“, führen Fachleute ins Treffen. Willkommene Abwechslung bietet eine Hundefreilaufzone, doch auch sie birgt ihre Tücken. Jahrelang hat die Gemeinde Hirm ein derartiges Areal für das Wohl der Vierbeiner im Ort zur Verfügung gestellt, jetzt wird die Zone laut Gemeinderatsbeschluss mit 31. Oktober allerdings geschlossen.