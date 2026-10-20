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Wetterumschwung

Erster kräftiger Schneefall in den Alpen erwartet

Österreich
20.10.2026 19:16
Am Wochenende könnte die Schneefallgrenze sogar auf 1000 Meter sinken.
Am Wochenende könnte die Schneefallgrenze sogar auf 1000 Meter sinken.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von krone.at

Auf den milden Herbst folgt ab Mittwoch ein kräftiger Temperatursturz: Ein Italientief bringt Österreich Regenmassen und in den Alpen den ersten kräftigen Schneefall. Am Wochenende könnte die Schneefallgrenze sogar auf 1000 Meter sinken.

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Der Oktober zeigt plötzlich seine winterliche Seite! Nach einer längeren trockenen Phase schlägt das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen deutlich um. Eine Kaltfront aus dem Westen trifft auf ein kräftiges Tief über Norditalien, das feuchte Luft in den Alpenraum lenkt. Besonders im Süden und Südwesten drohen ergiebige Niederschläge. „Von Süden her entsteht dann ein Genua-Tief, und dieses hat es in sich“, warnt ORF-Meteorologe Sigi Fink in einem Facebook-Beitrag. Vor allem in Kärnten könnte es kräftig schütten: Im Lesachtal sind laut den Prognosen örtlich bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.

Doch nicht nur der Regen wird zum Thema. Mit der einströmenden kälteren Luft sinkt auch die Schneefallgrenze deutlich. In der Nacht auf Donnerstag ist laut den aktuellen Prognosen örtlich Schneefall unterhalb von 1500 Metern möglich. Auf den Bergen der Ostalpen könnten stellenweise bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Besonders hohe Mengen werden in der Grenzregion zwischen Kärnten, Salzburg und Osttirol erwartet.

Am Wochenende sinkt Schneefallgrenze weiter
Nach einer kurzen Wetterberuhigung könnte bereits die nächste Störung folgen. Meteorologe Fink rechnet für Samstag mit einer weiteren Absenkung der Schneefallgrenze auf etwa 1000 bis 1100 Meter. Schneeflocken könnten dann auch im Mariazellerland, im Mostviertel, im oberösterreichischen Salzkammergut und am Arlberg fallen. Ob sich in diesen Höhen tatsächlich eine Schneedecke bildet, hängt allerdings von der Intensität der Niederschläge und der weiteren Temperaturentwicklung ab – und diese ist noch sehr vage.

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