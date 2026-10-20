Erster kräftiger Schneefall in den Alpen erwartet

Der Oktober zeigt plötzlich seine winterliche Seite! Nach einer längeren trockenen Phase schlägt das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen deutlich um. Eine Kaltfront aus dem Westen trifft auf ein kräftiges Tief über Norditalien, das feuchte Luft in den Alpenraum lenkt. Besonders im Süden und Südwesten drohen ergiebige Niederschläge. „Von Süden her entsteht dann ein Genua-Tief, und dieses hat es in sich“, warnt ORF-Meteorologe Sigi Fink in einem Facebook-Beitrag. Vor allem in Kärnten könnte es kräftig schütten: Im Lesachtal sind laut den Prognosen örtlich bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.